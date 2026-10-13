Эксперт посоветовал выбирать более узкие шины для зимы

Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков рекомендовал выбирать неизношенные зимние шины под условия эксплуатации, по возможности с меньшей шириной профиля, сообщает pravda-nn.ru .

Узкие шины лучше продавливают снежную кашу и отводят воду. Отклонение давления от нормы ухудшает сцепление на скользкой дороге. Менять резину специалисты советуют, когда среднесуточная температура держится ниже +7 градусов три дня подряд.

Маркировка M+S («грязь и снег») не подтверждает зимние характеристики: ее могут иметь летние и всесезонные модели. 3PMSF — символ горы со снежинкой — означает прохождение сертификационных испытаний на снегу, а дополнительная буква Ш указывает на наличие шипов.

Фрикционные шины, или «липучки», делятся на нордические и альпийские. Первые имеют мягкую резину и глубокий протектор с ламелями — тонкими прорезями для сцепления со льдом. Вторые подходят для мягкой зимы и мокрого асфальта около 0 °C.

Минимальная остаточная глубина протектора составляет 4 мм для зимних шин и 1,6 мм для летних. Важно проверять также ламели и шипы: последние могут терять эффективность даже при глубине 5–6 мм.

«Снижение сцепления у шипованных шин начинается уже при потере 10% шипов», — добавил Олег Марков.

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