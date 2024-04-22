Эксперт Платонов: в Новой Москве заблаговременно выстраивают логистическую сеть

Заблаговременно выстроенная логистическая сеть и уникальный транспортный каркас помогают в развитии Новой Москвы. В том числе благодаря этому появляются новые рабочие места, сообщил РИАМО президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

Эксперт уточнил, что Новая Москва изначально создавалась почти 12 лет назад как резервная территория городского развития, дающая столице возможность спокойной реализации новейших планировочных решений промышленных, социальных, жилищных проектов.

«Среди перспективных направлений развития — строительство центров импортозамещения, создание крупных рекреационных зон, развитие малых производств в формате Light Industrial, модернизация существующих промзон, разворачивание технопарков, интеграция промзон с жилой застройкой, активная экспансия малого и среднего бизнеса», — рассказал Платонов.

По его словам, в результате создания новых центров притяжения инвестиций и точек роста, по прогнозам, в течение 10 лет население Новой Москвы, составляющее сегодня 730 тыс. человек, увеличится до 1,6 млн, а в округах будет создано 1,2 млн рабочих мест.

«В этих условиях важнейшую роль будет играть заблаговременно выстроенная логистическая сеть: на обширных территориях Новой Москвы есть возможность заранее расширить пробочные места в процессе создания там предусмотренного планировкой уникального транспортного каркаса», — пояснил Платонов.

Президент МТПП подчеркнул, что возведение крупной развязки на пересечении двух новых шоссе — Филимонковского и Ракитки — станет элементом именно этого огромного проекта, который будет работать на социально-экономическое развитие этой территории.

Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, строительство развязки позволит открыть бессветофорное движение на данном участке, удобный разворот на шоссе Ракитки и избавит местных жителей от пробок, особенно на выезде из поселка Марьино.

Проектом также предусматриваются автопарковка в районе новой развязки; разворотный съезд на шоссе Ракитки для движения в сторону Киевского шоссе; съезд на перспективную 3-ю очередь автомобильной дороги Марьино — Саларьево в сторону Троицка; левоповоротный съезд на Филимонковское шоссе в сторону МКАД; эстакада вдоль шоссе Ракитки.

Мэр подчеркнул, что в эксплуатацию развязку планируют ввести в 2027 году.