Эксперт перечислил автозапчасти, которые важно взять с собой в дальнюю поездку

С наступлением весны россияне все чаще отправляются в путешествия на автомобилях. Иногда при длительных поездках водители сталкиваются с неожиданным выходом машин из строя. Часто это связано с перепадами температур, из-за которых образуется гололедица, заносами и загрязнением загородных трасс камнями, мусором. Важно, чтобы под рукой всегда были инструменты, жидкости и запасные детали, которые помогут предотвратить повреждение автомобиля за городом, рассказал РИАМО руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев.

Комплект для замены колес

В первую очередь необходимо взять с собой запасное колесо. Подойдет как полноценная шина, так и докатка для временной замены, предназначенная только для поездки до автосервиса.

«Рекомендуем регулярно проверять герметичность запасного колеса, осматривая его на предмет трещин или белого налета, который может появиться из-за загрязнения пылью, смогом. При необходимости нужно удалить с диска конденсат: в будущем это поможет предотвратить коррозию», — объяснил Чекмарев.

Надо подготовить ремонтный комплект для замены колес. В него обычно входят баллонный ключ и домкрат, исправность которого также необходимо проверить перед дачным сезоном. Рекомендуется взять с собой насос или автокомпрессор с манометром, который потребуется не только при замене колеса, но и для поддержания одинакового давления в шинах. Приобрести можно как механическое, так и электрическое оборудование. Срок службы пластмассовых, пластиковых изделий довольно короткий. Поэтому важно, чтобы цилиндр и поршень изделия были выполнены из качественного металла — например, легированной стали.

«Для замены колес и других запчастей потребуется набор крестовых и плоских отверток, а также универсальных рожковых и накидных ключей. Временно прикрепить отсоединившиеся детали помогут скотч и веревка», — добавил автоэксперт.

Провода и лампы

Если в дороге будет доступ к электросети, рекомендуется взять с собой портативное пусковое или зарядное устройство для аккумулятора. В остальных случаях — лучше ориентироваться на провода для прикуривания от другого автомобиля. Чем толще кабель, тем больше тока он способен пропустить. Оптимальный размер провода — 3 метра.

«На практике при поездках на дальние расстояния автовладельцы также сталкиваются с ситуациями, когда лампы ближнего и дальнего света выходят из строя одна за одной. Низкое качество приборов и повышенное напряжение в бортовой электропроводке может привести к тому, что водитель и вовсе останется без освещения в автомобиле», — объяснил специалист.

Избежать этого поможет комплект запасных ламп. Галогенные приборы, средний срок службы которых составляет 400–500 часов, рекомендуется менять каждые 2–3 года, ксеноновые (средний параметр — 2,5 тыс. часов) — каждые 3–4 года. У светодиодных ламп самый длительный срок службы, который составляет от 8 тыс. до 11 тыс. часов, что эквивалентно 5–7 годам регулярного использования.

Расходные и другие жидкости

«Технические растворы могут закончиться в самый неподходящий момент, поэтому рекомендуем взять с собой небольшие емкости антифриза, моторного масла и тормозной жидкости. Продукцию разных производителей лучше не смешивать, так как из-за того она может потерять свои свойства», — рассказал Чекмарев.

В весенний сезон, особенно при поездках по грунтовым дорогам с грязью и слякотью, расход стеклоомывающей жидкости увеличивается. Чтобы она не закончилась, лучше держать запасную емкость в багажнике.

Забота о безопасности

«Весенние дожди часто размягчают грунт на пересеченной местности, что повышает вероятность наступления ситуации, при которой автомобиль проваливается и не может продолжить движение. Поэтому рекомендуем взять с собой трос, который обязательно потребуется при выходе из колеи и заносе техники. Дополнительно потребуется аптечка, срок годности лекарств в ней важно ежемесячно проверять», — посоветовал эксперт.

Автомобиль также должен быть оборудован исправным огнетушителем: порошковые необходимо заправлять каждые пять лет, углекислотные — каждый год, заключил Чекмарев.