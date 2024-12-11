Эксперт оценила удобство нового транспортного тоннеля на северо-востоке Москвы

На северо-востоке столицы открыли новый автодорожный тоннель, который связал Марьину Рощу и Бутырский район, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец отметила важность нового тоннеля для городской транспортной системы.

Тоннель — для удобства жителей

«В районе Савеловского вокзала есть территория, с трех сторон окруженная железной дорогой. Долгие годы там было довольно депрессивно, но сейчас строятся новые кварталы, и, конечно, встал вопрос транспортной доступности. Открытый сегодня под путями D4 тоннель намного упростил выезд со Складочной на улицу Двинцев и далее — на ТТК. Время в пути сократилось в среднем на 20 минут», — рассказал Собянин.

Благодаря новому объекту для 135 тыс. жителей двух районов Москвы поездки по столице станут быстрее и короче.

Дополнительные работы

Планируется построить внутриквартальные дороги и еще один выезд в сторону улицы Добролюбова. Подземный переход под путями D4 сделают в районе ЖК «Прайд».

Также будет построен ж/д-путепровод, соединяющий улицу Добролюбова и Складочную улицу. Между Третьим транспортным кольцом и улицей Милашенкова с выездом на Алтуфьевское шоссе появится новая транспортная связь.

Муринец отметила, что Бутырский район представляет из себя по большей части инфраструктурный треугольник на северо-востоке столицы с пересечением сразу трех направлений железной дороги, лишь северный угол которого — это обжитая застройка советского времени.

«В последние 10–15 лет район стал развиваться по принципу комплексного развития, формируя многофункциональную застройку и транспортный каркас. Специфика последнего в данном случае такова, что любое пересечение транспортного пути с железной дорогой требует капитального надземного или подземного строительства, что сложнее традиционной прокладки наземной УДС. Открытие нового тоннеля сделает поездки по городу быстрее и короче для жителей двух районов Северо-Восточного округа столицы», — сказала Муринец.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал (https://stroi.mos.ru/news/okolo-2-km-dorogh-postroiat-v-raionie-biriuliovo-zapadnoie?from=cl) о строительстве дорог в Бирюлево Западном.

«Проектом планировки предусматривается реконструкция участка дороги вдоль Проектируемого проезда № 5108 и Харьковского проезда, а также строительство Проектируемого проезда № 4014 протяженностью более 1 км. Для удобства движения пассажирского транспорта и автомобилистов здесь проложат круговые развязки. Они появятся на пересечении Проектируемого проезда № 4014 с Медынской ул. и Проектируемым проездом № 5108», — отметил Ефимов.