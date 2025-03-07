Эксперт оценила тренд на создание уникальных интерьеров новых станций метро

Руководитель и партнер архитектурного бюро Юлия Тряскина отметила, что сегодня станции метро выполняют функцию не только транспортно-пересадочного узла, но и при проектировании их пространств решается множество разных задач.

В своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, как внутри будет выглядеть станция «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии. На данный момент ее готовность оценивается в 33%.

Отделку станции выполнят в монохромных цветах. Основная часть платформы будет светлой, а путевые стены — темными. В центре разместят белые колонны, которые плавно переходят в своды над зоной ожидания поездов.

«Установим светодиодные светильники с рассеивающим эффектом. Уже завершена проходка перегонных тоннелей между станциями „Звенигородская“ и „Бульвар Генерала Карбышева“. Перегон от „Звенигородской“ до „Народного Ополчения“ проложили в 2022-м, в прошлом году закончили еще два тоннеля от „Народного Ополчения“ до „Бульвара Генерала Карбышева“», — прокомментировал градоначальник.

Тряскина уточнила, что метро относится к самым посещаемым объектам города, опережая по этому показателю известные музеи и театры.

«Тренд на создание уникальных интерьеров метро — возможность сохранить культурное наследие, силу места и одновременно передать дух сегодняшнего дня, а также создать комфортный психологический микроклимат в пространствах, в которых люди проводят значительную часть времени, радуя, вдохновляя и создавая настроение в течение многих лет», — добавила эксперт.

По ее словам, пассажир должен испытывать яркие эмоции, увидев что-то уникальное и интересное, отражающее место, в котором он живет. Образ станции играет в этом ключевую роль, подчеркивая культурную идентичность города и отражая философию улицы, на которой она расположена.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве участка Арбатско-Покровской линии подземки.

«Два тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК) диаметром 6 м планируется использовать для сооружения тоннелей на участке „Щелковская“ — „Гольяново“ Арбатско-Покровской линии метро. Между станциями будет построено два однопутных тоннеля. Тоннелепроходческим механизированным комплексам предстоит пройти около 1,7 км из монтажной камеры за оборотными тупиками станции „Щелковская“ на Уральской улице до „Гольянова“ на Уссурийской улице», — заключил он.