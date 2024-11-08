Эксперт оценил строительство нового дорожного каркаса столицы

В столице формируется новый дорожный каркас — завершается строительство сразу трех важных транспортных объектов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Независимый экономист Андрей Бархота подчеркнул, что интенсивное развитие дорожного строительства в Москве позволяет сохранить высокий уровень пропускной способности на ключевых магистралях города.

«Скоро введут в эксплуатацию разворотную эстакаду на 51–53 км Киевского шоссе. Она увеличит пропускную способность самой дороги и юго-западного участка ЦКАД», — сказал Собянин.

Он добавил, что благодаря эстакаде выезжать из поселка Селятино на Киевское шоссе в сторону центра и ЦКАД будет удобнее и безопаснее.

Также на 87% готов новый автомобильный мост через реку Москва в створе улицы Мясищева. Переправа будет соединять Хорошево-Мневники с Филевским Парком. На данный момент на объекте идет благоустройство территории и продолжаются отделочные работы на пешеходном переходе.

На участке московского скоростного диаметра от автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе на пересечении с Симферопольским шоссе до МКАД близятся к завершению монолитные работы. Рабочие начинают монтировать инженерные системы и фасад.

«Интенсивное развитие дорожного строительства в Москве позволяет сохранить высокий уровень пропускной способности на ключевых магистралях столицы. Расширение трассы на западном и юго-западном направлении Москвы в полной мере соответствует темпам развития прилегающих районов в части жилищного и инфраструктурного строительства», — сказал Андрей Бархота.

По его словам, одним из отличительных особенностей дорожного строительства в Москве стала способность быстрого расширения трасс без значительного ущерба для текущего трафика.

«В результате мы получаем увеличенные дорожные мощности Москвы в сжатые сроки и в полном соответствии со стратегией развития московской транспортной инфраструктурой», — пояснил эксперт.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве эстакады на МКАД.

«Продолжаются работы по устройству эстакады — съезда с Московской кольцевой автомобильной дороги в рамках создания участка МСД от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Здесь в полном объеме завершено бетонирование парапетного ограждения. Строители переходят к устройству гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия с последующим нанесением разметки. Готовность эстакады — 80%», — отметил Ефимов.