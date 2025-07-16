Mash: в бойца ММА Хизриева стреляли из-за долга за «Гелендваген»

По предварительным данным, на бойца ММА Тимура Хизриева напали из-за финансового вопроса: спортсмен не отдал долг за «Гелендваген», сообщает «Mash на спорте» .

Мужчина взял у М. Алиева около 30 млн рублей на покупку внедорожника. За день до нападения Хизриев виделся с ним в центре Махачкалы.

Мужчины пытались решить вопрос с долгом. Боец ММА заявил тогда, что часть денег уже отдал. Он убеждал знакомого, что вторую вернет позже. Однако Алиева аргументы не удовлетворили.

На следующий день он вместе с подельниками напал на Хизриева. Злоумышленники подкараулили бойца возле дома и выстрелили в него несколько раз из травматического пистолета.

Спортсмен получил около пяти ранений. После этого в городе был объявлен план «перехват».

Пострадавшего бойца прооперировали. Его состояние стабильное.