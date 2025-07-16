Mash: в бойца ММА Хизриева стреляли из-за долга за «Гелендваген»
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По предварительным данным, на бойца ММА Тимура Хизриева напали из-за финансового вопроса: спортсмен не отдал долг за «Гелендваген», сообщает «Mash на спорте».
Мужчина взял у М. Алиева около 30 млн рублей на покупку внедорожника. За день до нападения Хизриев виделся с ним в центре Махачкалы.
Мужчины пытались решить вопрос с долгом. Боец ММА заявил тогда, что часть денег уже отдал. Он убеждал знакомого, что вторую вернет позже. Однако Алиева аргументы не удовлетворили.
На следующий день он вместе с подельниками напал на Хизриева. Злоумышленники подкараулили бойца возле дома и выстрелили в него несколько раз из травматического пистолета.
Спортсмен получил около пяти ранений. После этого в городе был объявлен план «перехват».
Пострадавшего бойца прооперировали. Его состояние стабильное.