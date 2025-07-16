В Павловском Посаде объявлен конкурс на благоустройство площади

Фото - © Фото визуализации из проекта благоустройства территории площади в г. Павловский Посад/Сайт ЕИС ЗАКУПКИ

В Подмосковье ведется масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в городе Павловский Посад, на улице 1-я Пушкинская выполнен снос недостроенного здания торгово-развлекательного комплекса, участок свободен от застройки, строительный мусор вывезен и утилизирован. На освободившейся территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется выполнить работы по благоустройству территории, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству площади на месте недостроенного торгового центра в городе Павловский Посад Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству площади на месте недостроенного ТЦ вблизи ул. 1-я Пушкинская г. Павловский Посад» Павлово-Посадский городской округ Московской области. Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 1,3 га. Благоустройство будет включать в себя в том числе устройство инженерных сетей (видеонаблюдения, наружного освещения, водоснабжения и водоотведения), монтаж оборудования (садово-паркового, детского и информационного), установку навеса и павильона, а также озеленение (посадка деревьев и кустарников, устройство цветников и газонов).

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Павлово-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.