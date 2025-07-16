В Шатуре объявлен конкурс на капитальный ремонт моста

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через озеро Святое и Черное в муниципальном округе Шатура, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через озеро Святое-Черное на км 0+141 а/д «г. Шатура, автодорога на Керву» в муниципальном округе Шатура Московской области. Планируется в рамках проведения закупки восстановление эксплуатационных свойств мостового перехода.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.