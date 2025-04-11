Эксперт оценил эффект от строительства новой линии метро в Москве

Стартовала проходка тоннеля между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща» Рублево-Архангельской линии метро, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко уточнил, что данная линия подземки обеспечит транспортную связь застраивающихся территорий в районе Новорижского и Ильинского шоссе.

Щит «Виктория» должен пройти порядка 2,3 км, в том числе около 200 м под руслом Москвы-реки. Работы по строительству левого тоннеля стартовали еще в феврале. Там запущен тоннелепроходческий комплекс «Натали».

«Два механизированных комплекса работают в паре на строительстве Рублево-Архангельской линии — они уже построили тоннели между станциями „Звенигородская“ и „Народное Ополчение“, а также соединили последнюю с „Бульваром Генерала Карбышева“. Новая ветка свяжет „Москву-Сити“ и „СберСити“ в Рублево-Архангельском. На ней будут пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. Около 1 млн москвичей получат удобные маршруты для передвижения по городу. Первые две станции — „Деловой центр“ и „Шелепиха“ — открыты в 2018 году в составе БКЛ», — написал градоначальник.

Также для развития делового кластера «СберСити» запланированы: реконструкция участка Рублевского шоссе с новым мостом через Москву-реку, организация маршрутной сети наземного транспорта, которая соединит «СберСити», Строгино, Кунцево, Покровское-Стрешнево и Истру.

«Прежде всего линия позволит жителям Подмосковья более комфортно добираться до работы, а москвичам, благодаря ее пересечению с БКЛ, МЦК, Арбатско-Покровской, Солнцевской и Филевской линиями, создаст дополнительные более удобные маршруты. Кроме того, линия создаст быструю и удобную связь между крупнейшими деловыми центрами столицы — Москва-Сити и формируемым сейчас бизнес-кластером Сбера. Строительство Рублево-Архангельской линии метро создает дополнительный потенциал для развития подмосковных территорий на западе от столицы. Уже сейчас мы видим некоторые строительные проекты в районе Новорижского шоссе, полагаю, их количество будет увеличивать», — добавил Михайленко.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о ходе работ строящейся станции метро «Звенигородская».

«На будущей станции „Звенигородская“ строители приступили к монолитным работам: они ведут устройство плиты основания, стен и перекрытий платформенного участка, также приступили к сооружению монолита обоих вестибюлей станции. Основные конструкции станционного комплекса превысят 41 тыс. куб. м бетона. В этот объем входит пассажирская зона, а также большой блок служебных и технических помещений. Общая готовность станции составляет около 35%», — заключил вице-мэр.