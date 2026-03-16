Эксперт объяснил, как «расконсервировать» авто после зимы

Руководитель отдела качества продукции и технического обучения «Мотор-Плейс» Максимильян Павлов рассказал, как проверить автомобиль после зимнего простоя. Основное внимание стоит уделить аккумулятору, маслу, тормозам и шинам.

По словам эксперта, в первую очередь нужно проверить аккумулятор и состояние клемм. За время стоянки батарея теряет заряд и пусковой ток, из‑за чего двигатель может не завестись, а электроника — работать с перебоями.

«Также нужно проверить уровень моторного масла. Даже без пробега масло стареет, в нем появляется влага и продукты окисления. Старое масло хуже защищает двигатель и ускоряет износ. Кроме того, осмотрите диски и проверьте торможение на малой скорости. После простоя на дисках появляется ржавчина и первое время на ржавых дисках тормозить заранее, учитывать увеличенный тормозной путь», — отметил Максимильян Павлов в эфире радио Sputnik.

Эксперт рекомендовал проверить давление и состояние шин: за зиму оно снижается, а резина может деформироваться. Это ухудшает управляемость и ускоряет износ.

«Если машина стояла долго, топливо частично теряет свойства, в баке образуется конденсат. Желательно долить свежего топлива. Также проверьте уровень и отсутствие подтеков охлаждающей жидкости», — добавил Павлов.

Он посоветовал осмотреть автомобиль снизу и под капотом на предмет утечек и при длительном простое пройти базовую диагностику, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.