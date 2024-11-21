Эксперт объяснил, как использовать светоотражающие элементы для ребенка

Осенью и зимой увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно детей. Погода в это время ухудшается, темнеет раньше, а на дорогах образуется гололед. Важно выбрать и использовать светоотражающие элементы для ребенка, чтобы избежать беды, сообщил РИАМО начальник отдела по взаимодействию с организациями Московского городского центра условий и охраны труда департамента труда и социальной защиты населения столицы Егор Савин.

Он подчеркнул, что светоотражающие элементы — одна из мер, которая позволит сделать ребенка заметным на дороге. Даже в кромешной тьме, в туман и в непогоду. Дело в том, что использование таких элементов позволяет увидеть человека на расстоянии от 150 до 300 м — это дает достаточно времени на снижение скорости или полную остановку.

«В условиях плохой видимости, будь то темное время суток, туман или дождь, пешеход становится практически невидимым для водителей. Дети часто не осознают всех опасностей дорожного движения и подвергаются наибольшему риску. Родителям очень важно объяснить им правила дорожного движения и максимально их защитить», — отметил эксперт.

Как выбрать светоотражающие элементы

Эксперт посоветовал обратить внимание на площадь светоотражающих элементов. Чем она больше, тем эффективнее они работают. Рекомендуется, чтобы светоотражающие полосы для одежды были не менее 2 см в ширину.

«Кроме того, существуют светоотражающие браслеты, фликеры, наклейки и подвески, которые можно прикрепить на рюкзак, велосипед или самокат ребенка. Желательно совмещать такие аксессуары с классическими светоотражающими элементами на одежде. Так ребенка будет видно еще лучше», — объяснил Савин.

Как использовать

Светоотражатели должны быть закреплены на видимых местах одежды — на рукавах, куртках, рюкзаках и шапках. Они должны находиться видны как спереди, так и сзади.

Чтобы ребенок на дороге был более заметным, светоотражающие элементы нужно распределить по всему телу и со всех сторон. Специалисты советуют носить минимум 2 светоотражателя — и с правой, и с левой стороны тела.

«Важно серьезно относиться к этому вопросу и следить за тем, чтобы светоотражающие элементы стали неотъемлемой частью гардероба каждого ребенка. Это самый простой и эффективный способ предотвратить возможную трагедию», — заключил Савин.

Московский городской центр условий и охраны труда оказывает экспертное сопровождение по внедрению актуальных стандартов для организации безопасного труда и является первой и единственной бюджетной государственной организацией, работающей в данном направлении в столице.

Ежегодно услугами центра пользуются около 2 тыс. государственных организаций города. Квалифицированные специалисты центра понимают потребности разных организаций и помогают снизить уровень производственного травматизма и экономических потерь работодателей, повысить производительность труда.