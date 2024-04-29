сегодня в 10:23

Эксперт назвал разницу в цене между новой и поддержанной машиной из Китая

Объемы продаж китайских автомобилей в России продолжают расти как на первичном, так и на вторичном рынке, сообщил в эфире радио Sputnik управляющий директор платформы «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Он отметил, что в начале текущего года на 120% увеличилось число предложений о продаже автомобилей китайских производителей. Наибольшие доли получили марки Geely, Chery и Haval.

По словам автоэксперта, при выборе китайского автомобиля проверять нужно документацию, эксплуатацию машины, историю обслуживания и юридических ограничений.

«Внешний осмотр включает в себя поиск сколов, царапин и ржавчины. Не помешает провести тест-драйв автомобиля, чтобы узнать, работают ли, например, кондиционер, мультимедиа и прочие системы», — сообщил Вотяков.

Разница в покупке между новой и поддержанной машиной в ее состоянии, условиях обслуживания у дилеров.

Покупателей привлекает высокий уровень доступности как самих автомобилей из Китая, так и запчастей.