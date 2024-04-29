Эксперт назвал разницу в цене между новой и поддержанной машиной из Китая
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Объемы продаж китайских автомобилей в России продолжают расти как на первичном, так и на вторичном рынке, сообщил в эфире радио Sputnik управляющий директор платформы «Авито Авто» Кирилл Вотяков.
Он отметил, что в начале текущего года на 120% увеличилось число предложений о продаже автомобилей китайских производителей. Наибольшие доли получили марки Geely, Chery и Haval.
По словам автоэксперта, при выборе китайского автомобиля проверять нужно документацию, эксплуатацию машины, историю обслуживания и юридических ограничений.
«Внешний осмотр включает в себя поиск сколов, царапин и ржавчины. Не помешает провести тест-драйв автомобиля, чтобы узнать, работают ли, например, кондиционер, мультимедиа и прочие системы», — сообщил Вотяков.
Разница в покупке между новой и поддержанной машиной в ее состоянии, условиях обслуживания у дилеров.
Покупателей привлекает высокий уровень доступности как самих автомобилей из Китая, так и запчастей.