Эксперт назвал бессмысленной инициативу о едином цвете для автомобилей каршеринга

Депутат из Санкт-Петербурга Михаил Ветров призвал Минтранс России ввести единую цветовую раскраску для всех автомобилей каршеринга в стране. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин раскритиковал инициативу, заявив, что в ней нет никакого смысла, сообщает Постньюс .

По словам Шапарина, каршеринговые машины уже сейчас прекрасно различаются в общем потоке и сохраняют при этом идентичность собственного бренда. К тому же есть целый сегмент долгосрочной аренды авто — в таком случае маркировка и вовсе может быть не нужна.

Также Шапарин напомнил, что каршеринг в России ничем не отличается от обычной аренды. Это приведет к целому ряду проблем, в частности, с прокатом люксовых авто, маркировка которых приведет к очевидному снижению спроса.

«Депутат предлагает в ливреи загнать Lamborghini, Ferrari и ретро-автомобили, которые сдаются в аренду? Нет, конечно, это на грани бреда предложения. Так что считаем, что это обсуждать даже бессмысленно», — подчеркнул Шапарин.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в России автолюбителей начали штрафовать за иностранные водительские права. Также прекратился упрощенный порядок замены удостоверения: теперь для категорий А (мотоциклы) и B (легковые автомобили) достаточно будет сдать теоретический экзамен.