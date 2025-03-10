Эксперт Мухортиков: новый длинный пешеходный переход способствует разгрузке МКАД

В Москве открыли самый длинный надземный пешеходный переход на МКАД, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков отметил, что развязка МКАД с ул. Верхние поля и Новоегорьевским шоссе — одна из последних реконструируемых на Московской кольцевой. Он возведен вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАДа.

«Переход — часть транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля, где после реконструкции увеличилась пропускная способность. Теперь в этом месте жители будут безопасно добираться до крупных торговых центров и остановок наземного транспорта. Они смогут спуститься по четырем башням-сходам, расположенным по обе стороны ул. Верхние Поля и МКАД. Для маломобильных горожан и родителей с колясками оборудованы лифты», — уточнил градоначальник.

Эксперт Андрей Мухортиков добавил, что с момента предыдущей реконструкции развязки нагрузка выросла очень значительно.

«В Московской области было построено Новоегорьевское шоссе, несколько торговых центров, а в Москве значительно расширился рынок „Садовод“, въезды и выезды из которого располагались непосредственно на МКАД. В выходные из-за этого внутренняя сторона МКАД здесь регулярно вставала в заторах. Благодаря направленным съездам и дублерам ситуация здесь уже улучшилась, однако основной эффект ожидается после полной достройки развязки, включая второй въезд на рынок. Новый пешеходный переход позволяет пешком добираться из „Меги“ в „Садовод“, что также будет способствовать разгрузке развязки», — объяснил он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве путепровода над путями Ярославского направления МЖД.

«Проектом предусматривается строительство путепровода через железнодорожные пути от Анадырского проезда до Проектируемого проезда № 4337 длиной 610 метров с подходами и пролетными строениями. В этом месте сосредоточено большое количество действующих путей Ярославского направления МЖД, поэтому работы предстоит вести в стесненных условиях. Путепровод возведут в рамках Адресной инвестиционной программы. Начать строительство объекта планируется во втором квартале 2025 года, а завершить — в 2028-м», — резюмировал вице-мэр.