Эксперт Лупий рассказал о значимости станции «Потапово»

Метро — главная транспортная артерия города, разгружающая дорожную инфраструктуру. По этой причине столица активно инвестирует в развитие метрополитена, сообщил РИАМО сопредседатель Гильдии организаций строительного комплекса при МТПП Андрей Лупий.

«Сегодня, количество станций в московском метрополитене увеличилось еще на одну станцию — „Потапово“. Она расположена в створе дорожной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, недалеко от пересечения с улицей Александры Монаховой. Новая станция позволит существенно разгрузить другие станции метро, такие как „Бунинская аллея“, „Новомосковская“ и „Теплый Стан“, а добраться до станции „Проспект Вернадского“ БКЛ станет в 2,5 раза быстрее», — сказал Лупий.

Он добавил, что Москва не перестает удивлять и создавать высокий уровень жизни для своих жителей и гостей, и станция «Потапово» тому подтверждение.

«„Потапово“ — первая отапливаемая наземная станция. Сама станция по площади больше двух футбольных полей и оборудована самым современным оборудованием. Московское метро всегда могло „похвастаться“ красотой советской эпохи, на которую, как на выставку, приезжают смотреть много туристов, а сегодня к „советской выставке“ добавилась еще и выставка достижений российских современных архитекторов, строителей, инженеров», — пояснил эксперт.

Об открытии станции ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он отметил, что пассажиры теперь существенно экономят время в пути. Также снижается нагрузка на станции метро и прилегающие территории.

«Последнее десятилетие стало временем второго рождения Сокольнической линии. Если до 2014 года она насчитывала всего 19 станций, то теперь в ее составе действует уже 27», — подчеркнул мэр.

Одним из наиболее важных проектов столичной программы метростроения стало продление красной линии на новые территории города. Также планируется ввод в эксплуатацию электродепо «Столбово», которое удвоит интенсивность движения составов на южном радиусе ветки.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее рассказал о новой станции.

«Станция „Потапово“ построена по новой технологии — она станет первой отапливаемой наземной платформой столичного метрополитена. Для подачи теплого воздуха на крыше станции смонтированы четыре вентиляционные установки общей мощностью 2 Мвт. Они обеспечат обогрев платформы и вестибюлей в холодное время года. Также на станции дополнительно утеплили вестибюли и использовали двойные стеклопакеты на путевых стенах для минимизации теплоотдачи», — сказал Ефимов.