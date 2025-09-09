Эксперт Егоров рассказал о нюансах покупки авто после консервации

Эксперт Егоров: автомобиль после консервации все равно нужно приводить в порядок

Раритетные автомобили бывают разные, часто цена на них сильно завышена, а восстановление влетит в копеечку. Однако и среди автолюбителей бывают коллекционеры, сообщил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

Купить раритетное авто, «бессмертную классику» тоже найдутся желающие. На популярных сервисах можно наткнуться на объявление о продаже, например, ВАЗ 2106 выпуска 1991 года, который находился на консервации. А если точнее — в «капсуле времени», как пишет автор объявления. Цена машины — 5,5 млн рублей.

Егоров рассказал, что в Сети предлагается огромное количество машин после консервации. Среди них ВАЗ 2106, ВАЗ 2101 и ВАЗ 2108. Цены на них значительно варьируются. В предложении за 5,5 млн рублей стоимость сильно завышена.

«Даже после консервации на ней нельзя просто взять и поехать. За это время рассыхаются трубки, сайлентблоки, все резинки начнут стучать, стучать начнет вся подвеска. Все это нужно будет также приводить в порядок, если есть желание на ней ездить», — объяснил Егоров.

Он отметил, что в России можно встретить много отечественных авто популярных модельных линеек, снятых с консервации. На эти машины есть сформированные ценовые рамки, потому что таких авто много на рынке, они известны даже неискушенным водителям.

Ситуация выглядит иначе с авто от Завода имени Сталина (ЗИС) и Завода имени Молотова (ЗИМ). Их остались буквально единицы, и они очень ценятся коллекционерами, заключил автоэксперт.