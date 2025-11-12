Автоэксперт перечислил риски россиян при покупке китайских автомобилей

Россияне, желающие купить автомобиль китайского производства, должны быть готовы к трудностям в эксплуатации таких транспортных средств. Есть вероятность, что при поломке появятся сложности с поиском нужной запчасти, а сервисных центров может просто не хватать. Руководитель ПЭК: TECH Станислав Чекмарев в разговоре с РИАМО рассказал, какие проблемы китайского автопрома уже решены, а какие еще актуальны, и к чему следует готовиться россиянам при выборе машины из Китая.

Репутация китайского автопрома в России прошла сложный путь трансформации. Если автомобили из КНР, поставлявшиеся 10-15 лет назад, оставляли желать лучшего по качеству сборки и надежности, то современные производители демонстрируют принципиально иной подход к производству.

О ценах

Чекмарев отметил, что покупателям предлагается широкий ассортимент моделей разных типов — от семейных автомобилей до кроссоверов и минивэнов. Анализ цен на автомобили трех ведущих китайских брендов (Haval, Chery, Geely) показывает, что стоимость популярных моделей эконом-класса начинается примерно от 1,5 млн рублей.

Оценка брендов с большим количеством моделей среднего и бизнес-класса — Haval, Exeed, BYD — позволяет определить начальную цену в этой категории от 3 млн рублей. Стоимость премиальных автомобилей начинается от 5 млн рублей. Самые известные марки в этом сегменте — Li, Zeekr, Voyah и Avatr.

Такое разнообразие модельного ряда позволяет китайским автопроизводителям сохранять популярность у широкого круга российских потребителей.

О рисках

Многие владельцы указывают на недостаточно прозрачные условия гарантийного обслуживания. В регионах часто не хватает авторизованных сервисных центров, что создает проблемы при необходимости ремонта.

Исследование рынка запчастей для китайских автомобилей, проведенное ПЭК: TECH, показало, что на российских складах доступны комплектующие примерно для 40% китайских моделей. Особенно остро эта проблема ощущается в отдаленных регионах, где мало официальных дилеров и владельцы вынуждены обращаться к частным мастерам, прежде всего в городах Восточной Сибири и Северного Кавказа.

Кроме того, китайские производители быстро выпускают новые и обновленные модели, поэтому поставщики не успевают наладить стабильное обеспечение запчастями, особенно для автомобилей 2024–2025 годов выпуска. Также наблюдается дефицит локализованного производства запчастей в России и длительные сроки их доставки в отдаленные регионы.

«В целях сокращения сроков поставки и расширения доступности запчастей — в том числе для китайских автомобилей — в этом году наша компания расширила сеть поставщиков и увеличила ассортимент на 20%. Еще одна проблема — недостаточно качественные официальные каталоги запчастей, что затрудняет их подбор. Поэтому рекомендуется приобретать комплектующие в проверенных местах, где специалисты помогут с выбором нужных компонентов», — рассказал Чекмарев.

Качество некоторых деталей и узлов не всегда соответствует ожиданиям по сроку службы, особенно в условиях низких температур. По словам эксперта, подвеска может потребовать ремонта уже после 50 тыс. км пробега, а рулевые наконечники и тяги — после 40 тыс. км. Важно отметить, что срок службы во многом зависит от условий эксплуатации, стиля вождения и своевременного технического обслуживания.

Гарантия на большинство моделей китайских автомобилей составляет от 100 до 200 тыс. км, в зависимости от бренда. При наличии запчастей ремонт выполняется быстро, но ожидание может затянуться на недели или даже месяцы, если требуется доставка детали из Китая. В некоторых случаях при длительном ремонте дилер предоставляет клиенту подменный автомобиль.

О прогрессе

Вместе с тем китайские производители достигли значительного прогресса в качестве кузовных элементов и антикоррозийной защиты, что значительно увеличивает срок службы автомобилей.

Салон автомобилей претерпел значительные изменения — теперь в отделке преобладают мягкие пластики высокого качества, кожа и эргономичные решения. Силовые агрегаты, включая современные турбированные двигатели, разработанные как самостоятельно, так и в сотрудничестве с ведущими мировыми инженерными компаниями, демонстрируют заявленный ресурс до 250-300 тыс. км. Трансмиссии также стали более надежными — автоматические и роботизированные коробки передач показывают стабильную работу с минимальным количеством отказов.

Уровень комфорта соответствует современным требованиям: хорошая шумоизоляция, удобные сиденья и многофункциональные мультимедийные системы стали стандартом для большинства моделей. Однако потенциальным владельцам необходимо учитывать важность строгого соблюдения регламента технического обслуживания, включая своевременную замену масла и фильтров. В регионах могут возникнуть трудности с гарантийным обслуживанием и приобретением оригинальных запчастей, а для диагностики электронных систем требуется специализированное оборудование.

Несмотря на сохраняющиеся трудности, современные китайские автомобили предлагают российским потребителям привлекательное сочетание цены, функциональности и комфорта. Самое важное при покупке — это тщательно выбирать модель, учитывая ее технические характеристики и возможности сервисного обслуживания в конкретном регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.