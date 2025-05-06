Экс-участница «Дома-2» обвинила авиакомпанию «Победа» в вымогательстве

Бывшая жена Александра Гобозова выразила недовольство действиями стюардов авиакомпании. По ее словам, сотрудники «Победы» не позволили ей сесть рядом с двухлетней дочерью во время перелета из Сочи в Москву. При регистрации девушке с ребёнком якобы намеренно выдали билеты на разные места. Однако в салоне было свободное кресло рядом с дочерью, и она решила его занять.

По словам Устиненко, после этого бортпроводники на протяжении всего полета настаивали на том, чтобы она пересела, угрожая, что пилот будет кричать ее имя по громкой связи. По прибытии сотрудники авиакомпании вызвали полицию. Когда правоохранители поднялись на борт, они, по словам блогерши, поддержали ее.

В 2023 году Генпрокуратура России ввела запрет на рассаживание маленьких детей и их родителей в самолетах. По мнению Устиненко, авиакомпания «Победа» сознательно нарушала это правило, чтобы вынудить пассажиров доплачивать за бронирование конкретных мест. Девушка решает, будет ли обращаться с жалобой на действия авиакомпании.