Экономьте 2 рубля с каждого литра топлива на АЗС «Газпромнефть»

В период с 24 июня по 11 августа текущего года на АЗС сети «Газпромнефть» при заправке от 30 литров и покупке кофе скидка на топливо будет составлять 2 рубля с каждого литра.

В акции участвуют несколько видов напитков — эспрессо, ристретто, горячий шоколад, флэт уайт, мокко в белом и темном шоколаде, латте, американо, капучино, а также напитки на растительном молоке.

Предложение действует на АЗС по всей России. Подробности можно узнать на портале www.gpnbonus.ru.

Выбрать ближайшую станцию, а также пользоваться другими сервисами поможет мобильное приложение «АЗС Газпромнефть», которое доступно для iOS и для Android в Huawei AppGallery и RuStore, а также Samsung Galaxy Store.