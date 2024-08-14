Экономист объяснил, почему поезд из Анапы не должен стоить 80-90 тысяч рублей
Фото - © Losevsky Pavel / Фотобанк Лори
Экономист Михаил Беляев считает, что железнодорожные билеты из Анапы по 80-90 тысяч рублей являются примером «отсутствия присутствия Федеральной антимонопольной службы» на рынке, сообщает Инфо24.
По мнению эксперта, ФАС должна не только вмешаться в текущую ситуацию с высокими ценами на билеты, но и постоянно присутствовать на рынке и держать его в поле зрения.
«Дело не в том, что дешевые железнодорожные билеты кончились, а раз остались люксовые, то они должны стоить безумных денег. ФАС должна за этим наблюдать и пресекать такой необоснованный рост цен», — убежден Беляев.
Экономист полагает, что в данном случае спрашивать перевозчика бесполезно, так как он начнет придумывать самые разные предлоги для повышения цен, которые, с их точки зрения, оправдывают их же поведение.
«Как можно больше прибыли получить они могут, не напрягаясь, только если повышают цены. Это, так сказать, закон монополизированного рынка», — утверждает Беляев.