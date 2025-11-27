Ефимов: завершена подготовка строительства пешеходного моста к Филевскому парку

Завершены первоначальные работы по возведению пешеходного моста, который свяжет Мневниковскую пойму и Филевский парк. На данном этапе подрядчики приступили к устройству буронабивных свай, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Буронабивные сваи широко используются в гражданском и промышленном строительстве, включая возведение эстакад и мостов, что объясняется их высокими техническими свойствами и скоростью установки.

«Пешеходный мост расположится в восточной части Мневниковской поймы и соединит эту территорию с районом Филевский парк. Сейчас здесь начались буронабивные работы для монтажа искусственных полуостровов. Позже на них установят краны, при помощи которых будет проводиться укрупнительная сборка пролетных строений. Полностью завершить строительство планируем в 2027 году», – рассказал Ефимов.

Сооружение длиной примерно 200 м и шириной около 12 м будет выполнено в серых тонах с добавлением красных акцентов. Его эстетика будет перекликаться с алыми арками соседнего Гагаринского моста.

По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, это уже второй аналогичный объект на территории Мневниковской поймы. В западной части строится пешеходный мост в направлении района Крылатское.

«Новые мосты не только обеспечат удобные переходы, но и станут визитными карточками города и яркими акцентами Мневниковской поймы», – пояснил Десятков.

В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, качеству и безопасности инженерных сооружений в столице уделяется повышенное внимание.

Комитет Мосгосстройнадзора осуществляет контроль за строительством двух пешеходных мостов в Мневниковской пойме на всех стадиях. В ходе первой выездной проверки пешеходного моста в сторону Филевского парка инспекторы оценили соответствие выполненных работ подготовительного этапа требованиям проектной документации.

Как отметил генеральный директор АО «Дороги и Мосты» (Нацпроектстрой) Михаил Григорьев, пешеходный мост станет звеном нового прогулочного маршрута, который объединит жилые кварталы у станции «Терехово» БКЛ метро с парком «Фили».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал (https://www.mos.ru/news/item/162329073/), что в Мневниковской пойме будет обустроен новый пешеходный маршрут.

Мневниковская пойма – это динамично развивающаяся локация на северо-западе Москвы, в районе Хорошево-Мневники. Здесь формируется кластер, включающий жилые комплексы, объекты торговли, культуры и спорта. Для повышения уровня комфорта жителей в этой зоне продолжается развитие улично-дорожной сети.