Ефимов: за 3 года в столице построят более 250 км дорог

В течение ближайших 3 лет в Москве будут построены свыше 250 км дорог и 12 новых станций метро. В адресную инвестпрограмму уже заложили средства на эти цели, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2011 года на схеме столичного метрополитена появились 4 линии метро. Построены Солнцевская, Большая кольцевая, Некрасовская линии, открыт первый участок Троицкой линии от станции „Новаторская“ до станции „Тютчевская“. В ближайшие 3 года будет построена еще одна линия — Рублево-Архангельская. Всего в 2025–2027 годах в Москве появятся 12 новых станций метро», — сказал Ефимов.

Он пояснил, что из планируемых станций 4 построят от «ЗИЛа» до «Новаторской» на Троицкой линии и 8 — на участке между «Ильинской» до «Шелепихи» на Рублево-Архангельской линии.

В течение 3 лет на участке Рублево-Архангельской линии запланировано построить станции «Ильинская», «Рублево-Архангельское», «Липовая Роща», «Строгино», «Серебряный Бор», «Бульвар Генерала Карбышева», «Народное Ополчение» и «Звенигородская». Пересадочной на одноименную станцию БКЛ станет станция «Народное Ополчение», а на Арбатско-Покровскую линию — станция «Строгино».

На Троицкой линии будут построены станции «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

В течение ближайших 3 лет будут продолжать развивать дорожный каркас Москвы. С 2025 по 2027 годы, согласно адресной инвестпрограмме, запланировано строительство 259 км дорог. Будут соединены южное направление МСД и автомобильная дорога Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Через Москву-реку построят мосты в створе улицы Мясищева и в створе Берегового проезда. Запланирована реконструкция Карамышевской, Крутицкой и Симоновской набережных, а также набережной Москвы-реки от территории театра «Мастерская Петра Фоменко» до парка «Фили».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил адресную инвестпрограмму на 2025–2027 годы.