Ефимов: вестибюль и платформу станции «Рижская» БКЛ соединят тремя коридорами

Второй наземный вестибюль и платформа станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будут связаны тремя переходными коридорами, проложенными над действующими путями. На данный момент их готовность составляет 40%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По проекту пассажиры смогут попасть из наземного вестибюля на платформу, спустившись по одному из самых длинных эскалаторов в московском метро, затем пройдут по подходному коридору и через три перехода над путями окажутся в центре зала.

«Устройство эскалаторного наклонного хода во втором вестибюле станции „Рижская“ БКЛ уже завершено, выполнена сбойка с подземной частью. В настоящий момент строители завершили проходку верхнего свода подходного коридора, который соединит наклонный эскалаторный тоннель с ходками. Протяженность каждого из них составит около 17 м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в боковых проходах предусмотрено одностороннее движение, в центральном — двустороннее, а все работы выполняются горным способом.

После выемки грунта и завершения монолитных работ начнется отделка. Потолок и стены переходов облицуют трехслойными алюминиевыми панелями со встроенными светильниками, а пол выложат мрамором. Материалы аналогичны тем, что использовались при строительстве станции «Рижская» БКЛ и пересадки на Калужско-Рижскую линию.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, для обустройства переходов потребуется извлечь более 1,2 тыс. куб. м грунта. Его поднимают на поверхность с помощью спецтехники и вывозят на специализированный полигон в соответствии с экологическими нормами.

«Проходчики движутся горным способом с помощью средств малой механизации, и в подходном коридоре ведут работу над действующим тоннелем БКЛ, поэтому соблюдают все меры предосторожности», — рассказал Гаман.

Новый вестибюль станции «Рижская» разместится рядом с пересечением проспекта Мира и Водопроводного переулка. Он поможет распределить пассажиропотоки, улучшить пересадку между БКЛ и платформой второго Московского центрального диаметра (МЦД), а в будущем — третьего и четвертого.

Станция служит пересадкой на Калужско-Рижскую линию. Ее строительство велось в сложных условиях: из-за плотной застройки, действующих линий метро и железной дороги, а также близости Третьего транспортного кольца и проспекта Мира. Возведение вестибюля также сопряжено с ограниченным пространством. Работы идут круглосуточно.

Открытие «Рижской» в 2023 году позволило разгрузить восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий. Станция улучшила транспортную доступность районов Мещанский и Марьина Роща.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал (https://www.mos.ru/mayor/themes/13224050/), что в ближайшие 5 лет в Москве планируют ввести в эксплуатацию 3 электродепо, 31 станцию метро и 71,4 км линий.

«Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых станций и линий метро. С 2011 года при участии холдинга построено и реконструировано 14 электродепо, 170 км путей и 80 станций.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в столице продолжается масштабное развитие метрополитена.

«По поручению мэра Сергея Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метро. Уже в сентябре для пассажиров откроется новый участок Троицкой линии. Сейчас в активной стадии возведения находятся 16 станций, работы ведутся на двух новых линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской, где одновременно задействованы пять тоннелепроходческих комплексов. До 2030 года планируется построить более 30 станций, а также продлить существующие радиальные направления, чтобы обеспечить шаговую доступность метро для каждого москвича», — заявил он.