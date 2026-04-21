В тоннеле, соединяющем будущие станции «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный Бор» Рублево-Архангельской линии, продолжаются работы по монтажу верхнего строения пути. Об этом сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов.

«В тоннеле между будущими станциями метро „Бульвар Генерала Карбышева“ и „Серебряный Бор“ устроили около 950 погонных метров верхнего строения пути более чем из 1,7 тыс. Это составляет более половины от запланированного объема. Приступить к этому виду работ строители смогли после завершения жесткого основания, на которое затратили свыше 10 тыс. кубометров бетона», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

В настоящий момент практически закончен монтаж вентиляционного перекрытия на участке тоннеля протяженностью 855 м. После завершения этого этапа специалисты начнут установку вентиляционного оборудования и элементов противопожарной защиты.

По словам директора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, суммарно в перегонном тоннеле запроектировано устройство 4,4 тыс. единиц основного и дополнительного оборудования.

«Для его функционирования смонтируют около 139 км кабельно-проводниковой продукции. Запланировано проложить семь километров трубопроводов», — пояснил Гаман.

Новая Рублево-Архангельская ветка пройдет на северо-западе Москвы от делового центра «Москва-Сити» до района Рублево-Архангельское за пределами МКАД, а в будущем дотянется и до Красногорска. Общая длина линии превысит 27 км, на ней разместят 12 станций. Пассажиры смогут совершать пересадки на Московское центральное кольцо, а также на Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. С участием холдинга с 2011 года построили и реконструировали 84 станции метро, свыше 180 км линий. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.

