Ефимов: в Бутырском районе Москвы появится новый проезд

сегодня в 15:09

В столице утвердили проект планировки территории от улицы Фонвизина до улицы Руставели. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проектом планировки территории объекта предусматривается строительство Проектируемого проезда № 3359 протяженностью около 450 м. Это позволит обеспечить транспортную доступность военного комиссариата и детской городской поликлиники на улице Яблочкова», — отметил Ефимов.

Он добавил, что движение по данному проезду будет происходить в каждом направлении по одной полосе.

Строить объект будут вблизи станции МЦД-1 «Тимирязевская» и одноименной станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Как отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская, для удобства пешеходов будут обустроены наземные пешеходные переходы и тротуары.

«После завершения строительных работ территория будет благоустроена», — сказала Княжевская.