Ефимов: утвержден проект планировки участка дорожной сети в Ярославском районе

Власти города одобрили проект планировки территории для возведения участка Хибинского проезда. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект планировки территории предусматривает строительство около двух километров дорог для обеспечения транспортного обслуживания участка между Ярославским шоссе и полосой отвода Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), а также для улучшения транспортной доступности станций Ростокино Московского центрального кольца и Ярославского направления МЖД», — отметил Ефимов.

По утвержденному плану будет построен Проектируемый проезд № 4337 от бокового проезда Ярославского шоссе до Хибинского переулка, съезды с него к боковому проезду Ярославского шоссе и Проектируемому проезду № 1, а также участок внутриквартального проезда и элементы пешеходной инфраструктуры. Кроме того, запланирована реконструкция участков улиц Красная Сосна и Хибинского проезда вблизи дома по адресу: Хибинский проезд, д. 3, стр. 2.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислава Овчинского, в рамках проекта появятся наземные пешеходные переходы, светофоры и будет создана велосипедная инфраструктура длиной около 1,5 км.

«Для жителей это означает повышение безопасности на дорогах, сокращение времени в пути, удобные и комфортные маршруты для пешеходов и велосипедистов, а также улучшение транспортной доступности ключевых городских зон», — сказал Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве путепровода, который пройдет через пути Ярославского направления МЖД и свяжет Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский районы.