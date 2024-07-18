Ефимов: строительство «Достоевской» на Кольцевой линии метро ведут горным способом

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Станцию «Достоевская» Кольцевой линии столичного подземки строят в зоне плотной застройки. Чтобы никак не повлиять городскую инфраструктуру, ее возводят горным способом, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Специфика территории на Суворовской площади, где возводится станция метро „Достоевская“, не позволяет создать открытый котлован и использовать тоннелепроходческий щит. Поэтому возле Центрального академического театра Российской армии построили шахтные стволы, через которые ведутся работы закрытым способом: доставка оборудования, спуск и подъем строителей, горная проходка и выдача выработанной породы», — заявил Ефимов.

С новой станции, которая появится между «Новослободской» и «Проспектом Мира», можно будет пересесть на «Достоевскую», расположенную на «салатовой» ветке метро.

Перед началом возведения станционного комплекса специалисты, пользуясь средствами малой механизации, обустраивают 2 обходных тоннеля вместе с камерами переключения движения. По ним будут временно курсировать поезда исторической Кольцевой линии подземки.

«У московских метростроителей есть большой опыт строительства станций метро горным способом. Например, таким методом на глубине более 60 м были построены станции „Савеловская“, „Марьина Роща“ и „Рижская“ Большой кольцевой линии», — рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Столичный мэр Сергей Собянин принял решение построить станцию «Достоевская» на Кольцевой линии еще в 2022 году. Тогда она вошла в перечень перспективных объектов строительства Мосметро.

За 2023 год были проведены необходимые проектные и подготовительные работы, а в 2024 году стартовал основной этап сооружения станции.

Ранее Собянин сообщил, что «Достоевская» станет первой станцией, которую возведут на Кольцевой линии метрополитена спустя 70 лет после ее полного запуска.