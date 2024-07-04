Ефимов: строительство 5 станций метро в ТиНАО завершат до конца года

Пять станций метро строят на территории ТиНАО. Все работы запланировано окончить до конца текущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Новомосковском административном округе ведется строительство станций „Тютчевская“, „Корниловская“, „Бачуринская“ и „Коммунарка“ Троицкой линии метро. Еще одна — „Потапово“ — возводится на Сокольнической ветке. Станция „Коммунарка“ Троицкой линии будет связана переходом с одноименной станцией Сокольнический линии. Благодаря этому появится первая пересадка в метро на территории ТиНАО», — сказал Ефимов.

Он добавил, что благодаря этому жителям ТиНАО станут доступны альтернативные маршруты передвижения.

Новая Троицкая линия метро будет проходить от станции ЗИЛ МЦК до Троицка. Также дополнительная ветка метро появится в районах, которые прилегают к Ленинскому проспекту.

«Сейчас ведется строительство участка от „ЗИЛа“ до „Коммунарки“ протяженностью 26 км с 11 станциями. По второму участку — от „Коммунарки“ до „Троицкой“ — разрабатывается проектная документация. Всего на территории ТиНАО построят десять станций Троицкой линии», — сказал Загрутдинов.

В районе Троицкой ветки метро проживают свыше 1,5 млн человек, из которых более 850 тыс. — в пешей доступности от будущих станций метро.

21 июня текущего года мэр столицы Сергей Собянин проводил технический пуск первого участка Троицкой линии между станциями «Тютчевская» и «Новаторская». Он дал строителям поручение закончить все работы ко Дню города.

Благодаря первому пусковому участку Троицкой линии метро в Москве улучшится транспортное обслуживание жителей крупных районов Теплый Стан, Коньково, Обручевский и поселка Завода Мосрентген. Рядом с новыми станциями располагаются важные соцобъекты — один из наиболее крупных торговых моллов столицы «Мега Теплый Стан»,

Первый пусковой участок Троицкой линии Московского метрополитена значительно улучшит транспортное обслуживание жителей крупных московских районов Обручевский, Коньково и Теплый Стан, а также поселка Завода Мосрентген. Вблизи новых станций находятся значимые социальные объекты: один из крупнейших торговых моллов Москвы «Мега Теплый Стан», медицинские центры, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и другие вузы.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в течение 12 лет в транспортной сфере Троицкого и Новомосковского административных округов произошли значительные изменения — открылись международный автовокзал и электробусный парк, развивается метро.