Ефимов: станция метро «Бульвар Генерала Карбышева» готова более чем наполовину

На станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро продолжаются интенсивные строительные работы. На данный момент объект завершен более чем наполовину, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На Рублево-Архангельской линии продолжается строительство станции „Бульвар Генерала Карбышева“. Там уже возвели монолит платформы и подземных вестибюлей, продолжаются работы в оборотных тупиках. Строители приступили к сооружению блока технических помещений и черновым отделочным работам», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что в ближайших планах — прокладка инженерных коммуникаций и чистовая отделка пассажирской зоны. На данный момент станция готова более чем на 50%.

Сейчас ведется прокладка двухпутного тоннеля в сторону соседней станции «Серебряный Бор». Для этого используется 10-метровый тоннелепроходческий щит «Лилия».

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, строительная площадка «Бульвара Генерала Карбышева» — самая масштабная на первом участке Рублево-Архангельской линии.

«Для возведения станционного комплекса, оборотных тупиков, монтажной и демонтажной камер, помимо котлована общей длиной 600 метров, оборудовали бытовой городок, пункты размещения техники, склады для материалов и другие временные сооружения, необходимые для обеспечения строительного процесса», — отметил Гаман.

Он добавил, что оформление станции площадью 16,4 тыс. кв. м будет посвящено инженерным войскам — в частности, в вестибюлях разместят изображения, отражающие различные направления деятельности этого рода войск.

Станция мелкого заложения возводится рядом с пересечением улицы Маршала Тухачевского и бульвара Генерала Карбышева и будет иметь два подземных вестибюля.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин открывал электродепо «Столбово» Троицкой линии. Перед этим градоначальник поручал ускорить темпы строительства Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро.

Новая линия соединит район Рублево-Архангельское с деловым центром «Москва-Сити», предоставив жителям и гостям столицы дополнительные удобные маршруты.

«Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых станций и линий метро. С 2011 года при участии холдинга модернизировали и построили 14 электродепо, более 170 км путей и 80 станций.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в столице продолжается масштабное развитие метрополитена.

«По поручению мэра Сергея Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метро. Уже в сентябре для пассажиров откроется новый участок Троицкой линии. Сейчас в активной стадии возведения находятся 16 станций, работы ведутся на двух новых линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской, где одновременно задействованы пять тоннелепроходческих комплексов. До 2030 года планируется построить более 30 станций, а также продлить существующие радиальные направления, чтобы обеспечить шаговую доступность метро для каждого москвича», — заявил он.