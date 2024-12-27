Ефимов: Щит «Виктория» достроил перегонный тоннель между станциями метро в СЗАО

Тоннелепроходческий комплекс «Виктория» построил правый перегонный тоннель от «Народного Ополчения», финишировав в демонтажной камере станции Рублево-Архангельской линии метро «Бульвар Генерала Карбышева». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«„Виктория“ стартовала в мае 2024 года и прошла более километра под землей в сложных гидрогеологических условиях: глина в начале тоннеля сменилась обводненными песками к концу пути. На станции „Бульвар Генерала Карбышева“ завершили разработку станционного котлована и устройство распорной системы, сейчас ведется устройство монолитных конструкций и плиты основания», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что на будущей Рублево-Архангельской линии метрополитена продолжают проходку тоннеля в сторону станции «Серебряный Бор».

Тоннель пересекает многочисленные инженерные сети, улицу Народного Ополчения, а также застройку района Хорошево-Мневники. Строительство левого и правого тоннелей на перегоне между станциями «Звенигородская» и «Народное Ополчение» завершили в 2022 году. В работах применяли ТПМК «Натали» и «Виктория».

По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василия Десяткова, сейчас пройдены все тоннели между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Звенигородская».

«Рублево-Архангельская линия метро пройдет на северо-западе столицы. На ней запроектированы пересадки на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро», — рассказал Десятков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про завершение проходки всех тоннелей между будущими станциями метро «Бульвар Генерала Карбышева» и «Звенигородская».