Ефимов: проходку вентиляционного ствола завершили между 2 станциями Троицкой линии метро

Проходка вентиляционного ствола завершена между станциями строящейся Троицкой линии метро «Академическая» и «Крымская» на Большой Черемушкинской улице. Об этос сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Работы проводились в районе с плотной застройкой. До начала стволопроходки были проведены подготовительные мероприятия по выносу городских инженерных сетей из зоны строительства и переустройству проходивших здесь трамвайных линий», — сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что проходку начали в середине июня, вентиляционный ствол диаметром 8,5 м и глубиной 49 м прошел стволопроходческий комплекс «Валентина». Также установили 48 железобетонных колец, отличающихся высокоточной обделкой.

Заммэра добавил, что проходку вели напочвах из водонасыщенных песков и тугопластичных суглинков (песчано-глинистая порода). На следующем этапе строители начнут присоединять ствол к перегонным тоннелям, а также оборудовать вентиляционной камеры.

21 июня состоялся технический пуск первого участка Троицкой линии от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская». Мэр Москвы Сергей Собянин поручил строителям завершить работы ко Дню города. Первый пусковой участок Троицкой линии метро улучшит транспортное обслуживание жителей районов Обручевский, Коньково и Теплый Стан, а также поселка Завода Мосрентген.

Новая Троицкая линия столичной подземки пройдет от станции «ЗИЛ» МЦК до города Троицка. Линия будет обеспечивать скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. Также дополнительную ветку метро получат районы, которые прилегают к Ленинскому проспекту.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что сегодня ведется строительство участка от «ЗИЛа» до «Коммунарки» с 11 станциями протяженностью 26 км. Линия будет связана пересадками с Сокольнической, Большой кольцевой, Калужско-Рижской ветками и МЦК.