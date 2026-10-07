Популярный способ обхода блокировок для Xbox прекратил работу в России

Популярный метод обхода блокировок для Xbox перестал работать в России. Теперь тысячи пользователей не могут пользоваться нейросетями и входить в свои игровые аккаунты на консолях, сообщает Baza .

Изначально сервисом пользовались владельцы Xbox, ввезенных в Россию по параллельному импорту после 2023 года. Консоль не подключалась к серверам Microsoft из-за ошибки разработчиков. Позже эту проблему устранили во всем мире, кроме России.

Для решения проблемы в РФ разработали Xbox DNS. Сначала он помогал обойти ошибку, а затем стал инструментом для работы с другими сервисам, которые закрыли доступ российским пользователям. В первую очередь это касается нейросетей ChatGPT, Claude, Gemini, Google Antigravity и других.

Сегодня команда Xbox DNS объявила о прекращении работы сервиса. Пользователям iPhone советуют удалить профиль, владельцам Android — отключить частный DNS. Тем, кто пользуется Claude Code, рекомендуется ничего не менять, чтобы не столкнуться с антифрод-системой и не потерять аккаунт навсегда.

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