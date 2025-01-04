Ефимов: построен второй вестибюль станции метро «Физтех»

На станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Физтех» открыли северный вестибюль. Благодаря ему у пассажиров появился доступ к остановкам наземного городского транспорта, общественной застройке и к Дмитровскому шоссе, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Завершению строительства вестибюля предшествовал большой объем монолитных, архитектурно-отделочных работ, монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования. Вестибюль совмещен со зданием служб эксплуатации и состоит из семи уровней — четырех подземных и трех наземных», — отметил Ефимов.

Он добавил, что первый наземный этаж включает кассовый зал, а два верхних этажа и все поземные используются как технические и служебные помещения.

Также на уровне третьего надземного этажа сделали места отдыха локомотивных бригад.

Кассовый зал станции «Физтех» украсила тематическая художественная композиция, которую посвятили вузу, располагающемуся вблизи метро. Панно сделали в технике многоцветной печати на стекле.

Как уточнил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, стены и пол пассажирской зоны в вестибюле облицевали камнем российского месторождения.

«Фасад площадью пять тысяч квадратных метров был покрыт алюминиевыми и декоративными перфорированными металлическими панелями», — сказал Десятков.

Станцию «Физтех» на участке Люблинско-Дмитровской линии «Яхромская» — «Физтех» открыли 7 сентября 2023 года. Она имеет два вестибюля, выходящие к Дмитровскому шоссе.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о завершении строительства северного выхода станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской ветки.