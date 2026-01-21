Ефимов: основные конструкции станции «Рублево-Архангельское» готовы почти на 70%

На строящейся станции метро «Рублево-Архангельское» ведутся монолитные работы и возводятся основные конструкции двух подземных вестибюлей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На западе Москвы продолжается строительство станции „Рублево-Архангельское“. Сейчас основные конструкции выполнены почти на 70% — здесь уложено более 20 тыс. кубометров железобетона. Активные работы идут на платформенном участке и в двух подземных вестибюлях. Так, конструкции западного вестибюля готовы почти на 90%, восточного — примерно на треть, в данный момент там продолжается армирование основных конструкций», — прокомментировал вице-мэр.

Одновременно продолжается проходка тоннелей к двум соседним станциям — «Липовой Роще» и «Ильинской». Перегон к «Ильинской» прокладывают тоннелепроходческие щиты «Александра» и «София», которые уже прошли 837 и 335 м соответственно. Тоннели к «Липовой Роще» строят ТПМК «Натали» и «Виктория», каждый из которых преодолел около двух километров и прошел под акваторией Москвы-реки.

«Проходка ведется в условиях сложной гидрогеологии, поэтому строители применяют обделку тоннеля с дополнительной металлоизоляцией», — уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Рублево-Архангельская линия метро свяжет активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском с деловым центром «Москва-Сити». Протяженность новой ветки превысит 27 км. В ее составе появится 12 станций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии метро. Он также рассказал об уникальных решениях в московском метростроении.