Ефимов: на строящейся станции метро «ЗИЛ» монтируют светильники

Установка архитектурного освещения стартовала на платформенной части станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что в основном строители используют светодиодные приборы. Это связано с тем, что они дают спектр освещения, который близок к природному, а также являются экономичными в использовании и обслуживании.

«Строительная готовность станции составляет 76 процентов. Полностью готовы основные конструкции платформы. Строители приступили к архитектурной отделке. В настоящее время на платформенном участке ведется монтаж освещения. На станции „ЗИЛ“ на потолочные кронштейны устанавливают 14 трехметровых светильников. Они произведены отечественным предприятием», — прокомментировал заместитель мэра Ефимов.

По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, на станции столичного метрополитена ведется устройство и других инженерных систем. Так, к примеру, там ведется укладка силовых и слаботочных линий, монтаж оборудования, в том числе тягово-понизительной подстанции.

«На станции „ЗИЛ“ смонтировано больше половины трубопроводов, вентиляционных установок и насосного оборудования. Внутренние системы водоснабжения, водоотведения, общеобменной и противодымной вентиляции и кондиционирования вестибюля готовы более чем на 80 процентов», — объяснил он.

Возведение объектов метро числится на контроле Мосгосстройнадзора на всех этапах производственного цикла.

Всего инспекторы комитета провели на площадке станции «ЗИЛ» порядка восемь контрольно-надзорных мероприятий, в которые были привлечены специалисты подведомственного Центра экспертиз. Они смогли оценить ход возведение, качество используемых материалов, а также их соответствие утвержденному проекту.

Известно, что станция «ЗИЛ» была запроектирована с двумя пересадками — на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии, что вместе создаст современный столичный городской вокзал.

Новая Троицкая линия пройдет от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка. Ветка длиной свыше 43 км с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов метро. До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о строительстве станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о строительстве станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро.