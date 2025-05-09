Ефимов: на станции «ЗИЛ» установили трехметровые светодиодные светильники

На станции «ЗИЛ» Троицкой линии метростроевцы завершили монтаж 14 светодиодных светильников высотой три метра, произведенных в России. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.

«Сооружение основных конструкций платформы будущей станции „ЗИЛ“ завершено, выполнены армирование и заливка бетоном пола и колонн, строители перешли к последующему этапу работ — архитектурной отделке, для которой используют магматическую горную породу. Цоколи путевых стен покрывают темным габбро, а пол — светло-серым сибирским гранитом. Также на платформенном участке завершена установка 14 трехметровых светодиодных светильников, которые смонтированы на потолочные кронштейны», — отметил Ефимов.

Станция «ЗИЛ» Троицкой линии располагается в районе пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого, недалеко от парка «Тюфелева роща» и одноименной платформы МЦК. Она станет конечной точкой строящейся линии со стороны центра Москвы.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, станция «ЗИЛ» обеспечит пересадку на МЦК и перспективную Бирюлевскую линию, поэтому уже сейчас закладывается инфраструктура для будущих переходов. В составе комплекса запроектирован подземный вестибюль с выходом к парку «Тюфелева роща» и улице Лисицкого.

«Сейчас там ведется архитектурная отделка служебных помещений и пассажирской зоны, монтаж инженерных систем. Готовность вестибюля находится на высоком уровне», — сказал Гаман.

Троицкая линия протянется от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка, ее длина превысит 43 км, а количество станций составит 17. Это будет один из самых длинных радиусов московского метрополитена и самый масштабный за пределами МКАД. В зоне охвата линии проживают свыше 1,5 млн человек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поделился деталями оформления станции «Вавиловская» Троицкой линии.