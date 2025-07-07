В Чехове проверили состояние водных ресурсов

В селе Новоселки муниципального округа Чехов расположена крупная промышленная зона. В последнее время местные жители заметили ухудшение качества воды и загрязнение водоемов. Для выяснения причин и поиска решений они обратились к депутату Государственной думы Александру Когану, сообщает пресс-служба администрации округа.

Депутат Государственной думы подчеркнул, что основная задача заключается не в остановке работы предприятий, а в обеспечении сброса исключительно очищенных сточных вод и надежном функционировании локальных очистных сооружений. «Особое внимание необходимо уделять выявлению несанкционированных сбросов и незаконному строительству коллекторов, возводимых с нарушением проектной документации», — отметил Александр Коган.

Депутат Государственной Думы совместно с представителями администрации м. о. Чехов и жителями населенного пункта проверили состояние ливневой и дренажной системы. Министерство экологии собрало пробы воды в трех контрольных точках для проведения детальной экспертизы.

По итогам анализа будут приняты необходимые меры. В случае установления превышения допустимых норм и вины предприятий будет инициировано разбирательство и процедура привлечения к ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.