Ефимов: на станции «Строгино» более чем наполовину завершены земляные работы

В северо-западной части Москвы активно ведется строительство станции «Строгино», которая станет частью новой Рублево-Архангельской линии метрополитена. В настоящий момент готовность котлована будущего объекта превышает 50%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На строящейся станции „Строгино“ будущей Рублево-Архангельской линии завершено устройство ограждающих конструкций и вынос электрокабеля из зоны строительства. Продолжается разработка грунта котлована: строители выполнили более половины от общего объема земляных работ и выработали свыше 90 тыс. куб. м грунта», — расказал Ефимов.

Он уточнил, что это помещение необходимо для извлечения десятиметрового тоннелепроходческого комплекса «Лилия», который ведет прокладку тоннелей со стороны соседней станции «Серебряный Бор».

Тоннелепроходческому комплексу «Лилия», обладающему диаметром 10 м, предстоит пройти 3,34 км между станциями «Строгино» и «Серебряный Бор». Путь пройдет в том числе под Большим Строгинским затоном и Москвой-рекой.

«Со стороны следующей станции „Липовая Роща“ к станции „Строгино“ движется десятиметровый щит-гигант „Мария“. Он преодолел уже свыше 700 м более чем двухкилометровой трассы», — сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Он добавил, что на данном участке тоннели сделают двупутными, а станции, в том числе и «Строгино», построят с береговыми платформами.

Рублево-Архангельская линия метро обеспечит транспортную связь между активно развивающейся территорией в Рублево-Архангельском и деловым центром «Москва-Сити». Общая протяженность новой ветки превысит 27 км. На ней появится 12 станций, с которых можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ) метро. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии метро.

Ранее Собянин рассказывал, что до конца 2032 года планируется построить 34 станции метро.

«Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построено и реконструировано 84 станции метро, свыше 180 км линий и 14 электродепо.