Ефимов: на станции «Рублево-Архангельское» идет подготовка к проходке тоннелей

Устройство двух монтажно-щитовых камер с обеих сторон стартовало на площадке будущей платформы «Рублево-Архангельское», расположенной на одноименной линии метро, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что в ходе создания двух камер в общей сложности будет разработано свыше 44 тыс. кубометров грунта.

«Станция “Рублево-Архангельское” возводится на западе Москвы на территории строящегося жилого комплекса. Одна из монтажно-щитовых камер предназначена для старта двух шестиметровых щитов, которые пройдут до перспективной станции “Липовая Роща”. Со второй площадки еще два тоннелепроходческих комплекса такого же диаметра отправятся к будущей станции “Ильинская”. Каждый из четырех щитов пройдет около 2,3 километра тоннелей», – уточнил заместитель мэра.

Помимо этого, для того, чтобы укрепить котлованы и устройства постоянного фундамента, будет использован метод «стена в грунте». Также в работе будет применена техника для создания узких глубоких траншей.

Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков добавил, что затем камеры соединят единым котлованом. Это позволит обеспечить сбойку перегонных тоннелей и станционного комплекса.

«В одной из будущих камер выполнена цементация скальных грунтов для устройства ограждающей конструкции, а в другой приступили к созданию форшахты – вспомогательной конструкции, задающей направление разработки грунта и защищающей от обрушения», – прокомментировал Десятков.

Известно, что строящаяся Рублево-Архангельская линия метро будет проходить на северо-западе Москвы под жилой и промышленной застройкой, парковыми зонами и водоемами. Благодаря ей будет соединен деловой центр «Москва-Сити» и район Рублево-Архангельское. Линия улучшит транспортное обслуживание свыше 800 тыс. жителей. С линии будет возможность сделать пересадки на МЦК, БКЛ, Солнцевскую, Филевскую и Арбатско-Покровскую линии метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что щит «София» начал строить перегонный тоннель между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха» на будущей Рублево-Архангельской линии метро.