сегодня в 14:27

Ефимов: на станции метро «Достоевская» появится первый в столице переход с траволаторами

В Москве на строящейся станции «Достоевская» Кольцевой линии метрополитена возводят два вестибюля. Подземный будет расположен под ул. Дурова, на пересечении с ул. Делегатской, а наземный — рядом с реконструируемым комплексом «Олимпийский», сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Станция будет находиться между «Новослободской» и «Проспектом Мира» Кольцевой ветки метро. Она станет пересадочной на «Достоевскую» Люблинско-Дмитровской линии метро.

Известно, что станцию и вестибюль будет связывать подземный переход.

«Доступ пассажиров на платформу „Достоевской“ обеспечат традиционные эскалаторы, а также новшество в московском метро — траволаторы. Их установят в 350-метровом пешеходном переходе, связывающем станцию с наземным вестибюлем на пересечении ул. Дурова с Олимпийским проспектом», — добавил Ефимов.

Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов подчеркнул, что станция станет первой, которая будет открыта на Кольцевой спустя 70 лет после полного запуска линии.

«Уже закончено сооружение шахтных стволов, подходных и вспомогательных выработок. Также стартовало строительство обходных тоннелей и камер переключения движения», — отметил Загрутдинов.

На сегодняшний день идет строительство притоннельных сооружений и устройство инженерных систем для осуществления схемы движения поездов Кольцевой линии на время работ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с открытием станции «Достоевская» пассажиры Люблинско-Дмитровской линии смогут находить более быстрые и удобные варианты для передвижения.