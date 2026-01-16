Ефимов: монолитные работы начали на строящейся станции «Серебряный Бор»

сегодня в 11:18

Начался этап монолитных работ в ходе возведения станции «Серебряный Бор», которая войдет в состав Рублево-Архангельской линии метрополитена. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«После завершения земляных работ и транспортировки щита-гиганта „Лилии“ по котловану будущей станции „Серебряный Бор“ строители перешли к возведению основных конструкций станционного комплекса. На данный момент уже уложено свыше 9,5 тыс. куб. м монолитного железобетона, что составляет 25% от общего запланированного объема», — рассказал Ефимов.

Ранее было извлечено 200 тыс. куб. м грунта. Параллельно с монолитными работами и после них подрядчикам предстоит произвести обратную засыпку объемом 40 тыс. куб. м, проложить порядка 600 км электросетей и смонтировать примерно 15 тыс. единиц инженерного оборудования.

«Сейчас щит-гигант „Лилия“, проложивший двухпутный тоннель от соседней станции „Бульвар Генерала Карбышева“, начал следующую проходку к „Строгину“», — сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Он добавил, что использование двухпутной технологии проходки обусловило проект станции «Серебряный Бор» с двумя береговыми платформами.

Станцию «Серебряный Бор» сооружают на территории района Хорошево-Мневники. Ее наземный вестибюль будет размещен на перекрестке Живописной и Паршина улиц.

Старт строительству двухпутного тоннеля на участке между «Серебряным Бором» и «Строгино» Рублево-Архангельской линии ранее дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ввод в эксплуатацию Рублево-Архангельской линии метро обеспечит более удобный транспортный доступ для почти миллиона москвичей, проживающих в семи районах: Пресненском, Дорогомилове, Филевском Парке, Щукине, Строгине, Хорошеве-Мневниках и Кунцеве, а также в кварталах по программе реновации и на территориях комплексной застройки.

АО «Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком при строительстве новых станций и линий столичной подземки. При участии холдинга, начиная с 2011 года, было построено и реконструировано 84 станции метро, более 180 км путей и 14 электродепо.