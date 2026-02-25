Ефимов: эксперимент по повышению прочности дорог проводят на путепроводе в СВАО

В Москве стартовало тестирование модифицирующих добавок для асфальтобетонных смесей. Их планируют применять на участках нового путепровода, расположенного на северо-востоке города, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Лабораторные исследования, проведенные с июня по сентябрь 2025 года, подтвердили эффективность использования лучших модифицирующих добавок в составе щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей. По словам специалистов, образцы продемонстрировали высокие результаты по таким критически важным параметрам, как водонасыщение, прочностные характеристики и стекание вяжущего. Эти показатели напрямую влияют на герметичность покрытия, его способность противостоять интенсивным нагрузкам, воздействию влаги, а также предотвращают расслаивание смеси при транспортировке и укладке.

«Развитие улично-дорожной сети в Москве ведется высокими темпами. Только в 2025 году мы ввели более 100 км дорог, а в 2026-м планируем построить еще более 90 км. При этом важно не только улучшать транспортную доступность в городе, но и повышать качество дорожного полотна, обеспечивая его долговечность. Так, мы приступили к тестированию модифицирующих добавок в составе асфальтобетонных смесей на участках четырехполосного путепровода, который связал Костромскую улицу и Юрловский проезд на северо-востоке Москвы. Планируется, что они позволят улучшить свойства дорожного покрытия: повысят стойкость к колееобразованию, воздействию воды и химических реагентов, уменьшат подверженность трещинам и сдвигам, а также увеличат срок его эксплуатации», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что мониторинг асфальтобетона планируется проводить в течение последующих трех лет. Каждые полгода специалисты будут проверять состояние покрытия, после чего сделают выводы о целесообразности масштабирования этой практики в столице.

Заммэра также отметил, что в 2025 году город ужесточил требования к продольной ровности дорог. Чтобы создать максимально комфортные условия для водителей, была сокращена допустимая протяженность дефектов на километр трассы, включая ограничения по количеству колей, трещин и проломов.

В ходе эксперимента будет проведена комплексная оценка эксплуатационных характеристик асфальтобетона, произведенного с использованием трех видов инновационных добавок. В состав первой входят мелкодисперсный резиновый порошок и функциональные полимеры. Вторая представляет собой комбинацию полимеров с активными химическими и минеральными компонентами, а также каучуками. Третья добавка создана на основе девулканизированной резиновой крошки.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, использование современных модифицирующих решений при строительстве дорог — это вклад в комфортную и безопасную городскую среду.

Более износостойкое покрытие дольше сохраняет ровность, что повышает удобство движения для автомобилистов и общественного транспорта, снижает необходимость частых ремонтов и, как следствие, уменьшает временные ограничения движения. Это особенно важно для таких загруженных направлений, как северо-восток столицы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал (https://www.mos.ru/mayor/themes/14211050/) о том, что в ближайшие три года в Москве запланировано построить 283 км дорог. Активное развитие транспортного каркаса столицы соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/infrastruktura-dlya-zhizni/).