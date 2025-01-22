Ефимов: два тоннелепроходческих щита используют на Арбатско-Покровской линии

Для проходки тоннелей между станциями «Щелковская» и «Гольяново» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена предполагается задействовать два механизированных тоннелепроходческих комплекса с диаметром рабочей зоны 6 м, прокомментировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В работах будут использованы тоннелепроходческие щиты «Анастасия» и «Лия». Ранее ТПМК «Анастасия» применялся для сооружения перегонов Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий метро, а также прокладывал тоннели на северо-востоке Большой кольцевой линии между станциями «Рижская» и «Савеловская», «Лефортово» и «Авиамоторная». Комплекс «Лия» также осуществлял проходку тоннелей на БКЛ, Солнцевской и Сокольнической линиях.

«Между станциями будет построено два однопутных тоннеля. Тоннелепроходческим механизированным комплексам предстоит пройти около 1,7 км из монтажной камеры за оборотными тупиками станции „Щелковская“ на Уральской улице до „Гольянова“ на Уссурийской улице», — пояснил вице-мэр.

Уточняется, что новая станция метрополитена позволит повысить транспортную доступность столичного района Гольяново, где проживает порядка 160 тысяч человек, а также обеспечит снижение нагрузки на Щелковское шоссе и станцию метро «Щелковская» примерно на четверть.

«После завершения проходческих работ на Арбатско-Покровской линии будет выполнена обратная засыпка котлована монтажной камеры в створе Уральской улицы и проведено масштабное озеленение — район Гольяново получит новую благоустроенную аллею, которая станет местом отдыха для жителей», — поделился руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об окончании работ в вестибюлях станций метро «Каширская» и «Физтех».