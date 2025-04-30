Ефимов: более 11 тыс человек будут строить метро в майские праздники

В праздничные дни с 1 по 11 мая 2025 года более 11 тысяч специалистов будут работать на строительстве московского метро. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На 91 стройплощадке метро столицы в праздничные дни будут работать около 11,5 тыс. человек. В частности, это обеспечит сохранение высоких темпов производства работ на участках Рублево-Архангельской линии. Здесь будут вести проходку четыре тоннелепроходческих комплекса. Щиты „Виктория“ и „Натали“ прокладывают перегонные тоннели на участке от станции „Рублево-Архангельское“ до станции „Липовая Роща“, „Лилия“ — между станциями „Бульвар Генерала Карбышева“ и „Серебряный Бор“, а ТПМК „София“ — левый тоннель между станциями „Звенигородская“ и „Шелепиха“», — сообщила Ефимов.

Параллельно продолжается возведение станции «Достоевская». Работы идут в условиях плотной застройки, с повышенной точностью и использованием малой механизации. Сложность строительства связана с высоким уровнем грунтовых вод в районе станции.

По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, на участке Троицкой линии со станциями «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская» трудятся более двух тысяч специалистов в несколько смен.

«Ведется подготовка к строительству Бирюлевской и продлению Арбатско-Покровской линии до „Гольянова“», — сказал Десятков.

В майские праздники также активно строятся электродепо «Южное» и «Столбово»: здесь будут работать свыше четырех тысяч человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале финального этапа проходки тоннеля на первом пусковом участке Рублево-Архангельской линии.

Эта линия пройдет в северо-западной части столицы, соединив «Москва-Сити» и микрорайон Рублево-Архангельское. Сергей Собянин поручил ускорить строительство Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метрополитена.