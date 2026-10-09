Ефимов: Бирюлевская линия метро станет одной из самых протяженных в столице

Принято решение о строительстве еще 12 станций Бирюлевской линии метро. В результате перспективный радиус будет продлен на 40 км, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Открытие первой очереди Бирюлевской линии повысит качество транспортного обслуживания более 1 млн человек, которые живут и работают в 8 районах.

«Сегодня мы активно строим Бирюлевскую линию, благодаря которой метро впервые придет в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Протяженность строящегося в рамках первой очереди участка превысит 22 км, на нем будет 10 станций — от „ЗИЛа“ до „Бирюлева“. При этом мэром Москвы Сергеем Собяниным уже принято решение о дальнейшем развитии линии. Она будет продлена еще на 40 километров и пройдет от станции „Бирюлево“ по территории Ленинского городского округа Московской области в Щербинку и далее до Коммунарки и Филимонковского района ТиНАО. Всего на новом участке планируется построить 12 станций. Таким образом, Бирюлевская станет одной из самых длинных линий московского метро: ее общая протяженность превысит 62 км, а количество станций достигнет 22», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Уточняется, что новые станции не только смогут улучшить транспортную доступность, но и будут точками развития прилегающих территорий. Тут появятся дополнительные рабочие места, объекты социальной инфраструктуры, торговые и досуговые центры.

Кроме того, станции «Царицыно» Замоскворецкой линии и «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии разгрузятся более чем на 30%, а «Технопарк» — более чем на 15%. Пассажиры также получат удобные пересадки на Сокольническую, Троицкую и Солнцевскую линии метро в дополнение к пересадкам на Московское центральное кольцо, БКЛ и Замоскворецкую линию. Всего в перспективе продление метро в Подмосковье существенно улучшит транспортную доступность для 5,7 млн человек. Для многих из них ежедневные поездки станут короче на 30–60 минут.

Кроме этого, помимо станций Бирюлевской линии метро, которые расположатся в Московской области до 2035 года, будут построены станции в ТиНАО — «Маршала Савицкого», «Щербинка», «Остафьево» с пересадкой на Сокольническую линию, «Остафьево-2», «Еловая», «Кедровая» с пересадкой на Троицкий радиус, «Калиновая», «Юрьев ручей» и «Соколово» с пересадкой на Солнцевскую линию.

Продление метро в Подмосковье стало возможным благодаря системной работе по развитию транспортного каркаса столицы. В 2011–2026 годах построили и реконструировали свыше 270 км новых линий, открыли 130 станций метро, в том числе МЦК и БКЛ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых планах развития московского метро, в рамках которых до 2035 года предусмотрено продление радиальных линий по семи направлениям. Он также рассказал о строительстве станции «Луганская» Бирюлевской линии метро.

Также Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии метро. Это соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».