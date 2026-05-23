Ефимов: 3 перехода через МЦД-1 строят на севере и северо-востоке Москвы

На севере и северо-востоке столицы ведется строительство трех пешеходных переходов через МЦД-1, которые свяжут Тимирязевский район с Бутырским и Марфино, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сегодня столица уделяет большое внимание строительству внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути, а с запуском МЦД интенсивность движения на данных линиях возросла.

«Сейчас только на севере и северо-востоке столицы идет строительство сразу трех переходов через МЦД-1. Два из них — подземный и надземный — появятся в районе дома 29, корпуса 1, и дома 5, корпуса 1, на Дмитровском шоссе. Третий переход построят между Локомотивным и Гостиничным проездами. В результате получится связать Тимирязевский сразу с двумя районами — Бутырским и Марфино», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новый подземный пешеходный переход между Локомотивным и Гостиничным проездами обеспечит безопасное передвижение пешеходов через железнодорожные пути МЦД-1 и доступ к городскому вокзалу Петровско-Разумовская. Его протяженность составит более 80 м. Тут появятся два лестничных схода с лифтами. Сейчас специалисты уже начали переустройство инженерных коммуникаций.

«В настоящее время продолжается строительство еще двух пешеходных переходов на Дмитровском шоссе, которые соединят обе стороны крупной магистрали. Готовность подземного перехода в районе дома 29, корпуса 1, превышает 90%. Специалисты продолжают благоустройство прилегающей территории. Параллельно на надземном пешеходном переходе в районе дома 5, корпуса 1, завершаются работы по прокладке инженерных коммуникаций и устройству лестничных сходов», — прокомментировал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.