Ефимов: 3 действующие линии метро продлят в ТиНАО до 2035 года

К 2035 году в Троицком и Новомосковском округах появится еще четыре станции метро — их построят в рамках продления трех действующих радиальных линий. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что столица продолжит развивать метросеть в ТиНАО. Туда продлят три действующие линии: Троицкую — до кинопарка «Москино», Солнцевскую — в Филимонковский район, а Сокольническая дойдет до Щербинки.

«Четыре станции в составе новых участков этих радиусов построят вблизи многоквартирных и частных домов, а также рядом с крупными центрами притяжения, что повысит транспортную доступность для тысяч проживающих и работающих там горожан. Построить и ввести станции в эксплуатацию планируется до 2035 года», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Метро впервые пришло в ТиНАО более 10 лет назад — всего через 3,5 года после включения бывших подмосковных территорий в состав столицы. Сегодня жителям молодых округов доступны уже 14 станций: семь на Сокольнической линии, три на Солнцевской и четыре на Троицкой.

Проект Троицкой линии был отмечен премией «Лучшие социальные проекты России». С момента открытия по ней совершили свыше 38 млн поездок, а ежедневный пассажиропоток достигает почти 100 тысяч. После полного ввода линии транспортная доступность улучшится более чем для 1,2 млн жителей 13 районов столицы.

На линии курсируют современные составы российского производства «Москва-2024». Ожидается, что всеми новыми участками метро будут пользоваться порядка 600 тысяч пассажиров в сутки, а время в пути для них сократится в среднем на 30–60 минут. Выход метро за МКАД обеспечит тесную интеграцию Москвы и соседних городов Подмосковья в рамках единой столичной агломерации.

Южный радиус Сокольнической линии продлят на 6 км — от «Потапово» до Щербинки. Новый участок пройдет через Южное Бутово, где разместятся станции «Бунинская аллея» с пересадкой на Бутовскую ветку и «Чечерская», а конечной станет «Остафьево» с пересадкой на Бирюлевскую линию.

Троицкую линию продлят от Троицка почти на 9 км — до кинопарка «Москино». Здесь появятся две станции: «Красная Пахра» в одноименном поселке и конечная «Москино».

Солнцевская ветка станет длиннее на 4 км: от «Аэропорта Внуково» она протянется вдоль Киевского шоссе в Филимонковский район, где построят станцию «Соколово» с пересадкой на Бирюлевскую линию. Специалисты уже приступили к подготовке проекта планировки этой территории.

Кроме того, в ТиНАО придет и перспективная Бирюлевская линия. До 2035 года там планируют построить станции «Маршала Савицкого», «Щербинка», «Остафьево», «Остафьево-2», «Еловая», «Кедровая» (с пересадкой на Троицкий радиус), «Калиновая», «Юрьев ручей» и «Соколово».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визита на завод в Мытищах рассказал о планах продлить метро в Химки, Мытищи, Балашиху и Красногорск. Градоначальник также сообщил, что за три года в Москве планируется ввести 23 станции метро.