Единый день профилактики детского травматизма пройдет на МЖД 28 августа

В преддверии начала нового учебного года, 28 августа, Московская железная дорога проводит единый день профилактики детского травматизма. Центральными площадками акции станут железнодорожные станции Щукинская в Москве и Апрелевка в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В специально созданных тематических зонах железнодорожники совместно с представителями управления на транспорте МВД России по ЦФО и местными властями территориального управления Апрелевка проведут для школьников викторину на знание правил безопасного поведения на железной дороге.

За правильные ответы ребята получат сувениры. Кроме того, пассажирам будут раздавать тематические памятки.

Начало мероприятий: на станции Щукинская — в 9:00, на станции Апрелевка — в 13:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.