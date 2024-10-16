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Двухполосное движение возобновлено на мосту через путепровод в Воскресенске

Капитальный ремонт моста через путепровод «88 км» в городском округе Воскресенск близится к завершению. Завершение работ по ремонту дорожного полотна стало существенным улучшением транспортной ситуации. Двустороннее движение, возобновленное после длительного периода реверсивного движения, заметно разгрузило данный участок дороги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Раньше, особенно вечером, образовывались огромные заторы с обеих сторон путепровода из-за реверсивного движения, — делится своими впечатлениями жительница Воскресенска Елена Иванова. — Добираться домой становилось настоящим испытанием. Сейчас же совсем другое дело — ехать одно удовольствие по обновленному, ровному асфальту».

Подрядная организация продолжает работы по ремонту лестничных сходов, ведущих к мосту. Это включает в себя не только замену изношенных ступеней и перил, но и проведение мероприятий по усилению конструкций лестниц для обеспечения безопасности пешеходов. Кроме того, проводится комплексный ремонт опор моста.

Завершить работы планируют до конца этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.